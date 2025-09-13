48. Open-Air Autoschau

Am Samstag, 13. September, und Sonntag, 14. September 2025, dreht sich bei der großen regionalen Leonberger Autoschau alles rund um die Mobilität. Die Ausstellergemeinschaft „Autohäuser des Altkreises Leonberg“ präsentieren zusammen mit dem Freizeit-Magazin LEOAKTIV in diesem Jahr von jeweils von 11-18 Uhr bereits die 48. Auflage auf dem Festplatz an der Steinstraße und auf dem Hallenbadparkplatz.

Die Anziehungskraft der Leonberger Autoschau spricht nicht nur für die Leistungsfähigkeit der Autohäuser im Altkreis Leonberg, sondern unterstreicht auch das Ansehen der Großen Kreisstadt als starkes und wirtschaftsfreundliches Mittelzentrum. Themen wie Luftreinhaltung in Ballungsräumen sowie Klimaschutz und die damit verbundene Suche nach einer passenden Alternative für herkömmlich angetriebene Autos rücken immer stärker ins Bewusstsein der Bürger. Wurden die wenigen Elektroautos noch vor Jahren neugierig und skeptisch als Exoten beäugt, so präsentieren heute fast alle Automarken vollelektrische Autos oder Hybridmodelle mit Verbrennungs- und Elektromotor. Das wird bei der diesjährigen Autoschau auf über 5.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche deutlich sichtbar werden. Die Autohäuser im Altkreis präsentieren über 25 Automarken und befinden sich zum größten Teil in Familienbesitz. Ihre Ausstellungsmodelle sind neben – im Hinblick auf den Abgasausstoß – technisch optimierte Verbrennungsmotoren die modernen Alternativen mit Elektro-, Plug-In- und Hybridantrieb. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie ergänzt die Veranstaltung.