48.Reutlinger Kammermusik Zyklus 2022/2023 - Trio Con Brio Copenhagen

Welch glanzvoller musikalischer Start ins neue Jahr! Das Trio con Brio Copenhagen begeisterte mit sprudelnder Spielfreude, homogenem Zusammenspiel und instrumentaler Perfektion schon bei seinem ersten Auftritt im Rahmen des Kammermusik Zyklus 2013 Presse und Publikum gleichermaßen.

Das vielfach preisgekrönte Klaviertrio, u. a. Gewinner des ARD-Musikwettbewerbs und des hochdotierten Nielsen-Preises, präsentiert mit Klaviertrios von Haydn, Schubert und Schostakowitsch Werke des Klaviertrio-Repertoires, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Joseph Haydn Klaviertrio E-Dur Hob. XV:28

Dmitri Schostakowitsch Klaviertrio e-Moll op. 67

Franz Schubert Klaviertrio Es-Dur op. 100

Seither seinem ersten Auftritt in Reutlingen 2013 hat das Trio con Brio Copenhagen weitere renommierte Preise gewonnen und gehört längst zu den führenden Ensembles seiner Generation. Freuen Sie sich auf eine (Wieder-)Begegnung mit dem Ensemble.

Mit seinem Klaviertrio Trio in E-Dur Hob. XV:28 schuf Joseph Haydn 1795 auf einer Reise nach England nicht nur ein besonders virtuoses Werk, sondern auch eines mit einer besonders weitgespannten Ausdruckspalette. Voller Emotionen präsentiert sich auch Schostakowitschs 2. Klaviertrio e-Moll op. 67 aus dem Jahr 1944, das dem Andenken an einen verstorbenen engen Freund gewidmet ist. Eine seiner letzten Kompositionen ist Schuberts populäres Klaviertrio Es-Dur op. 100. Es ist wohl das monumentalste Werk der gesamten Klaviertrioliteratur – nicht nur in Hinblick auf seine Ausdehnung, die wahrhaft sinfonische Ausmaße erreicht, sondern auch in Bezug auf die Vielschichtigkeit und den Reichtum des darin ausgebreiteten thematischen und gedanklichen Materials. Ein Meisterwerk – hören Sie selbst!