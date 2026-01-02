48. WerkstattKultur mit Albin Paulus

Albin Paulus – Maultrommel, Wobblephone, Dudelsack, Überraschungsinstrumente

Stimme: Obertongesang, Jodeln

In diesem Programm rückt der Multiinstrumentalist, Stimmakobat, preisgekrönte „Weltvirtuose der Maultrommel“ und Gewinner des europäischen Wettbewerbs "FolkHerbst" 2022 (D) sein Lieblingsinstrument ins Zentrum: die Maultrommel - in Österreich immaterielles Unesco- Kulturerbe! Das weltweit verbreitete Perkussionsinstrument birgt ein faszinierendes Universum an Klängen und Rhythmen in sich.

Albin Paulus versteht es zudem meisterhaft aus einfachen Alltagsgegenständen wie z.B. Löffeln neue Klänge zu kreieren. Und damit nicht genug – er erfindet neue Musikinstrumente wie das Wobblephone, das elektronisch anmutende Techno-Klänge erzeugt. Mit seinem Instrumentarium, gleichzeitiger Fuß- und Bodypercussion, sowie seiner Stimme erzeugt er einen unerwartet dichten Klang, bei dem man sich fragen mag, wo wohl all diese Töne herkommen …?