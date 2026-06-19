49. Hocketse des Musikvereins Bernhausen

49. Hocketse.
Programm für Samstag:
- Beginn um 16 Uhr mit dem Musikverein Bernhausen
- 19 Uhr: Party mit groove six und Cocktailbar
Programm für Sonntag:
- 9.45 Uhr: Gottesdienst
- 11 Uhr: Auftritt Musikverein Bempflingen
- 14 Uhr: Auftritt Tanzschule Matt
- 14.50 Uhr: Auftritt der Zumba-Kids
- 15.30 Uhr: Aufritt Musikverein Weilimdorf
- Zudem: Weißwurstfrühstück, Kinderschminken und Kinderkarusell
Info
Rosenstraße Filderstadt Rosenstraße, 70794 Filderstadt
Konzerte & Live-Musik, Stadt & Weinfeste