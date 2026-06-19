49. Hocketse des Musikvereins Bernhausen

Rosenstraße Filderstadt Rosenstraße, 70794 Filderstadt

49. Hocketse.

Programm für Samstag:

  • Beginn um 16 Uhr mit dem Musikverein Bernhausen
  • 19 Uhr: Party mit groove six und Cocktailbar

Programm für Sonntag:

  • 9.45 Uhr: Gottesdienst
  • 11 Uhr: Auftritt Musikverein Bempflingen
  • 14 Uhr: Auftritt Tanzschule Matt 
  • 14.50 Uhr: Auftritt der Zumba-Kids
  • 15.30 Uhr: Aufritt Musikverein Weilimdorf
  • Zudem: Weißwurstfrühstück, Kinderschminken und Kinderkarusell

Info

Rosenstraße Filderstadt Rosenstraße, 70794 Filderstadt
Konzerte & Live-Musik, Stadt & Weinfeste
Google Kalender - 49. Hocketse des Musikvereins Bernhausen - 2026-07-11 16:00:00 Google Yahoo Kalender - 49. Hocketse des Musikvereins Bernhausen - 2026-07-11 16:00:00 Yahoo Outlook Kalender - 49. Hocketse des Musikvereins Bernhausen - 2026-07-11 16:00:00 Outlook iCalendar - 49. Hocketse des Musikvereins Bernhausen - 2026-07-11 16:00:00 ical
Google Kalender - 49. Hocketse des Musikvereins Bernhausen - 2026-07-12 09:45:00 Google Yahoo Kalender - 49. Hocketse des Musikvereins Bernhausen - 2026-07-12 09:45:00 Yahoo Outlook Kalender - 49. Hocketse des Musikvereins Bernhausen - 2026-07-12 09:45:00 Outlook iCalendar - 49. Hocketse des Musikvereins Bernhausen - 2026-07-12 09:45:00 ical

Tags