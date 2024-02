49. Internationales Wintermotocross

Am 10. März ist es dieses Jahr soweit! Nach langem Anlauf wird nun endlich wieder ein Winter-Motocross auf der Strecke in Frankenbach ausgetragen.

Vier Jahre Abstinenz erzeugen sowohl auf Zuschauerseite, als auch unter den Crossern eine riesige Vorfreude und einen großen Hunger auf die Neuauflage des Winter-Klassikers.

Den Motocross-Fans bietet die Strecke mit den erhöhten Zuschauerplätzen eine perfekte Sicht auf die imposanten Sprünge. Auf der VIP-Terrasse sorgt im Kontrast zum Nervenkitzel der Startkurve und der Holeshotlinie das erstklassige Catering für ein ausgleichendes Gefühl in der Magengegend. Damit aber auch die wichtigsten Akteure - die Piloten selbst - alle "satt" werden, ist in den beiden Klassen MX1 und MX2 jeweils Platz für 80 Nennungen. Für je zwei ganz hungrige junge Wilde, steht beim MX1 und MX2 Last-Chance Lauf die Tür zu den Klassen-Endläufen und dem Preisgeld bis zuletzt noch offen. Ein Format, das in Frankenbach erstmals gefahren wird und Spannung auf beiden Seiten verspricht – bei denjenigen auf und denjenigen neben den Maschinen.

Im Zuge der Veranstaltung sammelt der MCC Spenden für die Stiftung “Große Hilfe für kleine Helden”. Diese unterstützt kranke Kinder und ihre Familien während des stationären Aufenthalts an der Heilbronner Kinderklinik – aber auch in der Zeit danach. Eine Aktion für die sich der MCC, sowie Fahrer und Teams, sehr gerne einsetzen.