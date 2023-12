49. Reutlinger Kammermusik Zyklus 2023/2024 - Schumann Quartett

Seit ihrer frühesten Kindheit spielen die drei Brüder Mark, Erik und Ken Schumann zusammen, mittlerweile vervollständigt Veit Hertenstein als Bratschist das Quartett. Mit Streichquartetten von Ludwig van Beethoven, Leoš Janáček und Johannes Brahms dürfen Sie auf ein außergewöhnliches Konzert gespannt sein.

Ludwig van Beethoven

Streichquartett Nr. 11 f-Moll op. 95 "Quartetto serioso“

Leoš Janáček

Streichquartett Nr. 1 „Kreutzersonate

Johannes Brahms

Streichquartett Nr. 3 B-Dur op. 67

Große Emotionen prägen das Programm des heutigen Abends. Mit dem Streichquartett f-Moll op. 95, dem Quartetto serioso, wollte sich Ludwig van Beethoven angeblich den Schmerz über seine unglückliche Liebe zu der Arzttochter Therese Malfatti von der Seele schreiben. Leoš Janáček setzte mit seinem 1. Streichquartett dem Dichter Leo Tolstoi und vor allem dessen Eifersuchtsdrama „Die Kreutzersonate“ ein klingendes Denkmal. Seine Musik zeichnet die Handlung nicht im Detail nach, sondern spiegelt ihre Inhalte in aufgewühlten musikalischen Gesten und Stimmungen. Als Schlusspunkt erklingt mit Brahms‘ 3. Streichquartett das deutlich an Haydn und Mozart orientierte, heiterste Quartett des Komponisten. Lassen Sie sich mit hineinnehmen in die großen Emotionen der Werke dieses Abends!