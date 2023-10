49. Reutlinger Kammermusik Zyklus

Über Nora Chastain, die auch in Reutlingen keine Unbekannte ist, äußerte sich einst kein Geringerer als Sir Yehudi Menuhin “Nora Chastain is one of the most elegant and refined violinists I know." Besucher und Besucherinnen dürfen sich außerdem auf den Cellisten Francis Gouton und auf Friedemann Rieger, den künstlerischen Leiter des KMZ, der hier als Pianist zu hören sein wird.

Schumanns Kammermusik der späten Jahre, in welcher das „kleine Genre“ in Form von Romanzen, Fantasiestücken und Idyllen vorherrscht, war keineswegs ein Rückzug in die biedermeierliche Idylle und eine Flucht vor den revolutionären Wirren von 1848/1849 (Dresdner Maiaufstand). Auch in seinen Fantasiestücken op. 73 zeigt er sich nicht weniger innovativ als in vielen seiner früheren Werke und regte damit viele seiner Komponistenkollegen zu einer Flut von ähnlichen Stücken an.

Für den in Sevilla geborenen Joaquin Turina wurde die Folklore seines Landes zum zentralen Thema seines Schaffens. Obwohl er Sevilla schon mit 20 verließ, blieb er lebenslang ein überzeugter Andalusier. Nicht nur in seiner Sonata española, sondern auch in seinem 2. Klaviertrio schrieb er sich die Musik und das Lebensgefühl seiner Heimatstadt auf die ästhetischen Fahnen.

Der Komponist des letzten Werks dieses Abends, Felix Mendelssohn Bartholdy, spielte den Klavierpart seines 2. Klaviertrios bei der Uraufführung 1845 selbst. Die kontrastreichen Sätze lassen Erinnerungen an andere Werke Mendelssohns aufkommen: So erinnert der zweite Satz mit seinem wiegenden Rhythmus an seine diversen venezianischen Gondellieder, das Scherzo mit seiner dahinhuschenden Leichtigkeit an die Musik zum Sommernachtstraum und im Finalsatz erstrahlt nach vorsichtigem Herantasten in der hinreißenden Coda, in geradezu hymnischem Glanz der Choral „Vor Deinen Thron tret ich hiermit“ – kurzum:

Ein Meisterwerk.

Programm:

Robert Schumann

Fantasiestücke op. 73 für Violoncello und Klavier

Joaquín Turina

Sonata española op. 82 für Violine und Klavier

Klaviertrio Nr. 2 op. 76

Felix Mendelssohn Bartholdy

Klaviertrio Nr. 2 op. 66

Nora Chastain, Violine

Francis Gouton, Violoncello

Friedemann Rieger, Klavier

Veranstalter:

Kulturamt der Stadt Reutlingen