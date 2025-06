49. Tauberbischofsheimer Altstadtfest

Immer am ersten vollständigen Juliwochenende (Fr./Sa./So. im Juli) in Tauberbischofsheim.

Das Altstadtfest, das "Fest der Feste" – wie es von vielen zu Recht bezeichnet wird – prägt am ersten Juliwochenende das Geschehen in Tauberbischofsheim.

Öffnungszeiten des Festes: Freitag und Samstag bis 1.30 Uhr (1.00 Uhr Musikende, 1.15 Uhr Ausschankende), Sonntag bis 24 Uhr.

Das Sommerspektakel wird von den Tauberbischofsheimer Vereinen organisiert und hat sich zum Höhepunkt im Veranstaltungsjahr der Kreisstadt profiliert. Die Veranstaltungsfläche hat sich über die Jahre verändert, die Zielsetzung ist die gleiche geblieben. Inzwischen machen etwa 20 örtliche Vereine gemeinsame Sache in den Bemühungen um den Festbesucher.

Der offizielle Bieranstich erfolgt durch Bürgermeisterin Anette Schmidt oder den Bürgermeisterstellvertreter.

Über das ganze Wochenende wird wieder viel musikalische Abwechslung geboten.

Neben einem vielfältigen gastronomischen Angebot gibt es für den Nachwuchs ein Programm mit Kinderflohmarkt, Bungee-Jumping, Hüpfburg, Federball, Schlauchbootfahren und vielen anderen Aktionen. Die Jugendfeuerwehr bietet wieder Rundfahrten mit dem Altstadtbähnle an. Zentrumsnah haben die Parkgaragen am Schlossplatz und in der Ringstraße jeweils bis 19 Uhr geöffnet. Ebenso finden sich Parkplätze in der Vitryallee, auf dem Wörtplatz, in der Pestalozziallee und beim Fechtzentrum und am Taubenhausweg, von denen auch die Innenstadt bequem zu Fuß erreichbar ist. Das städtische Ordnungsamt weist darauf hin, dass im Bereich des Busparkplatzes am Wörtplatz und am gegenüberliegenden Feuerwehrgerätehaus absolutes Halte- und Parkverbot besteht.

Flohmarkt am Samstag und Sonntag

Auch der bei Kindern beliebte traditioneller Kinderflohmarkt findet samstags und sonntags wieder statt: Interessierte sind eingeladen zum Bummeln, Schauen und im besten Fall auch Feilschen. Die jungen Händler können sich in der Altstadt entlang der Fußgängerzone platzieren und bieten ihr ausgedientes Spielzeug, Kuscheltiere, Bücher und Kinderkleidung bis nachmittags zum Verkauf an. (Anmeldung ist erforderlich - Zulassungen sind in der Tourist-Information am Marktplatz erhältlich!).