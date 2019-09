4moreFriends

Wer mit dabei sein möchte, kann sich bereits jetzt sein Eintrittsarmband sichern. Der Vorverkauf hat begonnen. Und wie immer gilt: Einmal bezahlen – überall dabei sein!

Bei der Musiknacht pulsiert das Nachtleben in Herrenberg. Den Nachtschwärmern wird ein

abwechslungsreiches Programm für jedes Alter geboten, sie können sich auf viele Stunden Tanzen und Feiern in tollen Locations freuen. Musikalisch ist so ziemlich für jeden Geschmack das Richtige dabei, die Livebands decken eine große Bandbreite an Stilrichtungen ab.

Das Eintrittsarmband gibt es im Vorverkauf für 10 Euro bei allen teilnehmenden Gastronomien, beim Ticketshop des Gäubote im Herrenberger Bronntor und bei der Herrenberger ARAL Tankstelle.

Kurzentschlossene und Nachzügler können das Armband auch am Veranstaltungsabend für 13 Euro an den Abendkassen an den Eingangsbereichen der Gastronomien erwerben, sofern die Tickets nicht im Vorverkauf vergriffen sind.