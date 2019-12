Ganze acht Jahre ist es inzwischen her, dass diese vier jungen (aber inzwischen zusehends alternden) Herren im Probenlager ihres Schulchores ihr erstes gemeinsames Lied anstimmten. Bis heute konnten Karl Kromer (Lead), Paul-Gideon Schulze (Tenor), Kevin Köhl (Bariton) und Andreas Kaden (Bass) nicht davon ablassen und so zieht die Vokalblaskapelle der guten Laune seither durch ihre Heimatstadt Dresden und die Region, um mithilfe von neu interpretiertem Kabarett sowie deutschen und englischen Klassikern ihre schier unendlichen Weisheiten über das Leben, die Liebe und die Vorteile des öffentlichen Personennahverkehrs mit dem geneigten Publikum zu teilen – stets mit Witz, Charme und elfengleicher Eleganz.Schnallen Sie sich an und ölen Sie Ihre Hörgeräte, wenn 4plus Ihre Lachmuskeln zum Beben bringt!4Plus ist "Beauties and the Beats" bei BERVokal in Berlin über den Weg gelaufen und musste einfach für ein Konzert nach Neckarsulm kommen. Deshalb: Absolute Empfehlung!