5. AboKonzert der KunstFreunde Wiesloch e.V.

Herzlich willkommen zur 65. Konzertsaison der KunstFreunde Wiesloch im Palatin. Beim 5. AboKonzert ist das Bundesjugendorchester zu Gast.
Das Palatin Ringstrasse. 17-19, 69168 Wiesloch
Mit Stephen Waarts (Violine) und Anu Tali (Leitung)
