5. Böblinger Döner-Sonntag 2026

Zum 5. Böblinger Döner-Sonntag lädt das Deutsche Fleischermuseum ein und verspricht ein Fest voller Genuss, Musik und Begegnungen. Gemeinsam mit dem Deutsch Türkischen Forum (DTF - Deutsch Türkisches Forum) wurde ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, das Menschen zusammenbringt und die Vielfalt der Döner-Kultur feiert. Freuen Sie sich auf spannende Gespräche, mitreißende Musik und natürlich auf den Döner in all seinen Facetten.

Ein besonderes Highlight erwartet die Besucherinnen und Besucher ab 13 Uhr: die große Kemal-Goga-Döner-Show – selbstverständlich mit ALLES!. Der bekannte SWR-Moderator (Kemal Goga | Moderator) verbindet Unterhaltung und Kulinarik auf unterhaltsame Weise und rückt dabei den Döner als kulturelles Phänomen in den Mittelpunkt. Darüber hinaus präsentieren Mitglieder des Ensembles von „Die Optimistinnen“ Lieder aus dem gleichnamigen Theaterstück, das zuletzt am Alten Schauspielhaus zu sehen war (Die Optimistinnen | Schauspielbühnen in Stuttgart). Für die musikalische Begleitung des Tages sorgen Can Erol und Robert Kudlek mit türkischen Coversongs und internationalen Klassikern. Darüber hinaus sorgt eine Comic-Ausstellung von Moga Mobo (Comix für Alle — Moga Mobo) für kreative Einblicke.

Auch kulinarisch hat der Döner-Sonntag einiges zu bieten: Das Team von Klein-Kebabheim (https://www.klein-kebabheim.de/) verwöhnt die Gäste auf dem Marktplatz vor dem Museum den ganzen Tag über mit frisch zubereiteten Döner-Spezialitäten – klassisch mit Fleisch, vegetarisch oder vegan. So kommt garantiert jeder auf seinen Geschmack. Am Stand des DTFs warten außerdem Mokka, Çay und süße Köstlichkeiten auf die Besucherinnen und Besucher.

Der Böblinger Döner-Sonntag zeigt, wie ein Gericht Menschen unterschiedlicher Generationen und Kulturen zusammenbringen kann. Ob als Genießerin oder Genießer, Musikliebhaber oder einfach neugieriger Gast: Alle sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Tag im Deutschen Fleischermuseum mitzuerleben.

Der BöDöSo 2026 ist größer als jemals zuvor Dank einer großzügigen Förderung im Rahmen von „WIRKT! Kultur in Gesellschaft“ des Zentrums für Kulturelle Teilhabe Baden-Württemberg (Kulturelle Teilhabe: Wirkt! Kultur in Gesellschaft)“