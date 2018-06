5. Böblinger Songtage am See

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Die Böblinger Songtage präsentieren vom 2. bis 4. August 2018 an drei Tagen wieder einen spannenden Mix von Bands und Künstlern aus Deutschland.

Musik aus Deutschland und mit deutschen Texten ein Trend? Schaut man sich die aktuellen Album-Charts an, könnte man meinen: Ja, da boomt. Die Böblinger Songtage präsentieren allerdings weniger die bekannten Chartstürmer sondern vielmehr Band die abseits des Rampenlichts stehen. Poeten, Individualisten und Pop Freaks und das alles Hautnah und zum Anfassen.

Seit 2014 präsentieren die Songtage, fernab des Mainstream, Musiker und Künstler die das Lied und nicht die Show in den Mittelpunkt stellen. In heimeliger Atmosphäre an den Böblinger Seen können die Besucher auch 2018 wieder Musik und Poesie pur erleben.

Programm Songtage im Überblick :

Donnerstag 2. August Friedrich Lichtenstein Trio Support: Hawelka

Freitag 3. August Die Höchste Eisenbahn Support: Helgen, Die Nowak

Samstag 4. August DOTA Support: Wolfgang Müller