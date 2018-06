× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Die Höchste Eisenbahn zum zweiten Mal zu Gast bei den Songtagen. Mit einer signifikaten Veränderung. Die Eisenbahn war im Studio und hat ein fantastisches neues Album gebastelt.

Darin haben sie einige wunderbare Kurzgeschichten eingegliedert. Die Welt, in der diese Kurzgeschichten spielen, also die Musik, lässt sich mit Pistole auf der Brust durch drei Adjektive beschreiben: warm, leicht, weit. Natürlich fährt hier Popmusik-Geschichte mit. Die Zurückgelehntheit von Fleetwood Mac, die kindliche Crazyness der Talking Heads und der Schluffie- Folk-Funk der Allman Brothers zum Beispiel. Die Höchste Eisenbahn erfindet durch Kombinieren, durch Schichten Calypso mit Nintendo, Yachtrock mit Dream Pop. Und die vier Musiker schauen dabei nicht auf ihre Schuhe, sondern in den Himmel, der immer noch jeden Tag blauer wird.

Live ist die Eisenbahn immer eine Reise wert und wer sie 2015 bei ihrem ersten Auftritt bei uns schon erlebt hat weiß, es ist höchste Eisenbahn sich ein Ticket zu besorgen.

Support erhält die Höchste Eisenbah von der Nowak, die die Zuschauer mit ihrer zerbrechlich und zugleich kraftvoll klingenden Stimme in den Bahn zieht.