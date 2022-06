5. Diak- Benefiz- Treppenlauf

Diak- Treppenlauf erneut Teil der bundesweiten Towerrunning- Germany Cupwertung.

Über 394 Stufen und 17 Stockwerke durchs Robert- Dürr- Haus geht es über den Steg zum Neubau und hinauf auf die Dachterrasse im alten Klinikums- Hochhaus im 10. Stock. 65 Höhenmeter sind dabei zu bewältigen, was bisher der Gewinner Jürgen Schmidt in 2.43 min. schneller als der Weltmeister Thomas Dold schaffen konnte.

Erneut ist der Diak- Treppenlauf in der deutschlandweiten Cupwertung vertreten. Dabei gilt es für die besten Treppenläufer Deutschlands und dem nahen Ausland, an mindestens 4 Treppenläufen teilzunehmen, um in der Cupwertung dabei zu sein. Neben 18 anderen Städten konnte auch das Diakonie- Klinikum von der Towerrunning Germany Association die Zusage zur Towerrunning Germany Wertung erhalten, da die Stufenzahl und die geringen Flachstücke ausreichten, um alle Kriterien zu erfüllen. Auch strenge und exakte Zeitnahmekriterien sind hierbei einzuhalten sowie eine zeitnahe Übermittlung der Daten an Towerrunning Germany. Deshalb wird hier mit Chipwertung in der Startnummer die Laufzeit ganz exakt erfasst, da es um wertvolle Punkte für die Profiläufer geht und um Spaß für die Hobbyläufer, die erneut auch als Staffel an den Start gehen können. So dürfen sich drei Läufer die Strecke aufteilen und als Mannschaft starten.

Startschuss zum 4. Treppenlauf ist um 18 Uhr mit der Elite und Prominenz, bevor dann alle weiteren Läufer ebenso wie die Feuerwehren an den Aufstieg gehen. Wie in den Vorjahren werden sicherlich einige Feuerwehrkameraden mit über 20 kg Ausrüstung den Treppenlauf in Angriff nehmen. Gestartet wird im 20 Sekunden- Takt, um die Obergrenze von 250 möglichen Startern in akzeptabler Wettkampfzeit bewältigen zu können.

Angekommen auf der Dachterrasse können die Starterinnen und Starter hinunter zur Kinderklinik laufen, wo es dann im Innenhof des Robert- Dürr- Hauses Getränke und Bewirtung gibt. Die Siegerehrung werden dann Geschäftsführer Christoph Rieß und der ärztliche Direktor Lothar Jahn durchführen.

Pokale gibt es für die 3 schnellsten Frauen, Männer und Jugendlichen, die 2 schnellsten Mannschaften bei den Frauen und Männern erhalten einen individuell angefertigten Pokal.

Anmeldungen zum Treppenlauf werden entgegengenommen unter diak-treppenlauf@diak-klinikum.de.