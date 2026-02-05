5. Erlebnismesse Taubertal in Tauberbischofsheim

Auf der Erlebnismesse Taubertal in der Stadthalle können sich Einheimische und Gäste über Urlaubs- und Ausflugsideen in der Region informieren.

Besucher können sich auf ein buntes Spektrum an Freizeit- und Urlaubsangeboten freuen. All das kann man auf der dritten Erlebnismesse vorfinden, die als Teil des Frühlingsmarktes in der Stadthalle stattfinden wird. Urlaubsfeeling macht sich breit, denn das touristische Sortiment, was es im Jahr 2026 im Taubertal und der näheren Umgebung zu entdecken gibt, wird die Besucher beflügeln und die Reiselust auf Kurz-, Wellness- und Erlebnisaufenthalte sowie Ausflüge fördern.

Sowohl in der Stadthalle als auch davor präsentieren sich eine Vielzahl an Ausstellern aus den Sparten Tourismus und Freizeitgestaltung mit Neuem, Spannendem und Inspirierendem. Man muss nicht immer weit vereisen, der kleine Urlaub kann vor der eigenen Haustür beginnen.

Erlebnismesse Taubertal – Entdecken, Genießen, Mitmachen

Von 11 bis 16 Uhr präsentieren regionale Anbieter auf der Erlebnismesse Taubertal in der Stadthalle ihre neuesten Angebote aus dem Tourismusbereich. Hier gibt es viele Anregungen für Ausflüge und Freizeitaktivitäten in der Region. Mitmach-Events, Verköstigungen und Gewinnspiele sorgen für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm – sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

Vielfältiges Bühnenprogramm

Das Bühnenprogramm in der Stadthalle bietet besonders spannende Auftritte.