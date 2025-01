5. Gerlinger Ausbildungs- und Studienbörse

Zum fünften Mal findet die Ausbildungs- und Studienbörse, die der Stadtmarketingverein Mein Gerlingen e. V. in Zusammenarbeit mit der Stadt Gerlingen organisiert, in der Stadthalle Gerlingen statt. Die Börse stellt für unsere jungen Mitbürgerinnen und Mitbürger eine tolle Informationsmöglichkeit dar, die ihnen Auskunft und Ideen für die eigene berufliche Zukunft gibt sowie einen Überblick über die Berufsperspektiven hier in der Region bereithält.

Zusätzlich ist die Messe Anlass dazu, sich selbst zu reflektieren: Wo liegen meine Stärken? Was bereitet mir Freude? Mit welcher fachlichen Richtung möchte ich mich gerne näher auseinandersetzen? Der Schulabschluss und der Einstieg in den Berufsalltag stellt für junge Leute einen wichtigen und entscheidenden Lebensabschnitt dar – hierbei möchten wir gemeinsam eine bestmögliche Unterstützung anbieten.

Unternehmen, Einrichtungen und Betriebe aus Gerlingen und Umgebung stehen für Fragen zur Verfügung und geben den Schülerinnen und Schülern einen Einblick in den beruflichen Alltag sowie die jeweiligen Anforderungen und Perspektiven.

Sei es im Ausbildungs- und Lehrberuf oder im Rahmen eines Studiums – je nach Interesse und Neigung eröffnen sich verschiedene berufliche Wege. Gerade in der heutigen Zeit, in der der Personalmangel in den unterschiedlichsten Bereichen deutlich zu spüren ist, ist es wichtig, Nachwuchskräfte und Menschen mit Visionen für den Berufsalltag zu finden.

Den Schülerinnen und Schüler wünschen wir einen aufschlussreichen und interessanten Messebesuch und dass sie mit der ein oder anderen Idee für den weiteren Lebensabschnitt nach Hause gehen.

Allen Vertreterinnen und Vertretern der Unternehmen, Einrichtungen und Betriebe wünschen wir ebenfalls einen gewinnbringenden Messetag, verbunden mit der Hoffnung, dass Sie Ihre Begeisterung für Ihr Schaffen und Ihren Betrieb an die Schülerinnen und Schüler weitergeben können.

Ein ganz herzlicher Dank gilt dem Stadtmarketingverein Mein Gerlingen e. V. für die Organisation und Ausrichtung der Ausbildungs- und Studienbörse sowie den Schulen aus Gerlingen und den Nachbarstädten für ihre Unterstützung.