5. Gründertreffen

Manchmal ist da nur eine Idee. Und das reicht auch schon, um sich mit anderen Gründerinnen und Gründer auszutauschen. Auf Intitiative von Christine Acone treffen sich seit September 2018 rund 25 Existenzgründer an wechselnden Orten. Dieses Mal sind wir am 12. September ab 18.30 Uhr bei der M.E. Bitter Niederlassung in der Motorworld Metzingen.

Fragt man junge Unternehmen, was ihnen bei der Gründung besonders geholfen hat, wird oft der Austausch untereinander genannt.

Die junge Gründerin Christine Acone merkte schnell, dass es im Ermstal noch gar kein Möglichkeit gab, sich kennenzulernen und auszutauschen und lud - völlig offen - nach Bad Urach ein. Seither treffen sich Gründerinnen und Gründer an wechselnden Orten im Ermstal und berichten über den Stand der Gründungsdinge, bekommen Rat von Seniorberater Peter Rall und Dorothee Wörner von der Wirtschaftsförderung Metzingen und natürlich auch von ihren Gründungskollegen.

Um die 25 Teilnehmer kamen bis jetzt in die lockere Runde. Die sollen es hoffentlich auch werden, wenn wir uns am 12. September ab 18.30 Uhr bei der M.E. BItter Niederlassung treffen. Was genau Bitter macht, erfahren die Gäste direkt von Geschäftsführer Markus Bitter. Mit im Programm ist auch eine halbstündige Führung durch die Motorworld Metzingen durch Herrn Rose. Der Manager Director der Motorworld zeigt Pläne und Visionen für die Entwicklung des ehemaligen Henning Gesenkschmiede Areals. Nach dem Rundgang wird gegrillt und beim Essen gibt es jede Menge Möglichkeiten sich kennen zu lernen und auszutauschen.

Um Anmeldung wird gebeten bei d.woerner@metzingen.de.