5. Heilbronner Erbrechtstage

Bereits zum fünften Mal stellt die Kreissparkasse Heilbronn die Themen „Nachfolge, Stiften und Vererben“ in den Mittelpunkt einer Veranstaltungsreihe.

Als verantwortungsvoller Finanzpartner bietet die Kreissparkasse Heilbronn fachkundige Unterstützung in diesem komplexen und sensiblen Bereich. Sie haben im Laufe Ihres Lebens ein Vermögen aufgebaut und möchten es für die nächste Generation sichern? Sie fragen sich, wie Sie am besten für die Situation vorsorgen, in der Sie wichtige Entscheidungen nicht mehr eigenverantwortlich treffen können. Sie möchten Gutes tun und dabei gesellschaftlich Verantwortung übernehmen, Ihren Namen erhalten oder den Nachlass regeln? Wir laden Sie herzlich ein, sich bei Vorträgen renommierter Experten umfassend zu informieren und Antworten auf alle Ihre Fragen zu bekommen – schnell, einfach und kompetent. Die Erbrechtstage bieten eine einzigartige Themenfülle, die durch verschiedene Experten allgemeinverständlich und auf anschauliche Weise präsentiert wird:

Mittwoch, 15. Nov.: Vererben, verschenken und Immobilien

Freitag, 17. Nov.: Nachfolge bei Heilberufen

Dienstag, 21. Nov.: Vererben und Streit vermeiden

Mittwoch, 22. Nov.: Unternehmenskauf und -verkauf

Donnerstag, 23. Nov.: Zukunft schenken – Stifter werden

Dienstag, 28. Nov.: Vererben und Vorsorge treffen

Donnerstag, 30. Nov.: Hofübergabe

Nehmen Sie unsere Angebote an Lösungsmöglichkeiten „Unter der Pyramide“ der Kreissparkasse Heilbronn in Anspruch – und vermeiden Sie so schon heute mögliche Fehler im Umgang mit den genannten wichtigen Problemfeldern.

Der Eintritt zu den Erbrechtstagen ist an allen Tagen natürlich frei!