Das 5. Heilbronner RUDELSINGEN mit Ulric Wurschy und Volker Becker am 24. Juni 2019 im „Altes Theater“

Das Original Rudelsingen in Heilbronn geht weiter.

Mit den schönsten Hits aller Zeiten im Gepäck verabschiedet sich das RUDELSINGEN im Juni in die Sommerpause. Am 24. Juni lädt das Kultformat zum Mitsingen alle Singbegeisterten ganz herzlich zum 5. Rudelsingen in Heilbronn in das „Altes Theater“ ein.

Das RUDELSINGEN gibt es mittlerweile in über 100 Städten in ganz Deutschland. In unterschiedlichen Abständen kommen die unterschiedlichsten Menschen in Theatern, Kulturzentren und Stadthallen zusammen, um gemeinsam und vollkommen ungezwungen die schönsten Hits und Evergreens anzustimmen. David Rauterberg, der das Kultformat zum Mitsingen 2011 ins Leben rief, wird inzwischen von 10 Teams unterstützt und erreicht so monatlich über 10.000 Fans, die dem RUDELSINGEN-Aufruf folgen und gemeinsam unvergessliche Abende voller Musik und Gesang feiern.

„Unbeschwert singen zu können, macht uns alle glücklich“, sagt Uli Wurschy, Vorsänger beim RUDELSINGEN. Er begleitet das Rudel an der Gitarre gemeinsam mit Volker Becker am Piano. Ein bunter Mix aus Hits und aktuellen Radiosongs begeistert das Publikum immer wieder aufs Neue. Die Texte werden mit einem Beamer für alle gut lesbar an eine Leinwand projiziert.

Das 5. Heilbronner Rudelsingen startet am Montag, 24. Juni um 19.30 Uhr im „Altes Theater“, Lauffener Str. 2.