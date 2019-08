5 Jahre F&K w/ Yung Hurn (Live)

Im September sind es dann schon fünf Jahre, seit wir unseren Club Freund & Kupferstecher eröffnet haben. In der Zwischenzeit haben wir unzählige Acts, DJs und Bands in unserem „Bunker“ am Berliner Platz empfangen und hunderte großartige Clubnächte mit unseren Gästen und den Künstlern erlebt.

Um unserem fünften Geburtstag eine besondere Kulisse zu geben, feiern wir am 21. September 2019 ab 22 Uhr im außergewöhnlichen Ambiente des StadtPalais. Für eine Nacht verlegen wir das Kupfi ins Museum – und haben uns dazu natürlich einen besonderen Gast eingeladen:

Yung hurn (Live from Earth), der uns im F&K seit vielen Jahren eng begleitet, wird mit einem Konzert den Höhepunkt der Geburtstagsfeier bilden.

Darüber hinaus werden die F&K-Allstars am DJ-Pult für die musikalische Untermalung des Abends sorgen. An den Decks sind TESS, Delinquent Network, Andrew. und JOY.

EINLASS GENERELL AB 18 JAHREN!

Tickets für „5 Jahre Freund & Kupferstecher“ im StadtPalais gibt es ab sofort bei Eventim, an allen Vorverkaufsstellen oder direkt hier:

bit.ly/31vQ5q1