5 Jahre Holy21

Holy21 is more than just a brand.

It's a feeling. A movement

It's a lifestyle!

Wir waren noch nie Premium! Wir wollten immer nur eine Party!

Man erinnert sich so gerne an den Ursprung. Wo alles begann. In einer Stadt mit 115.000 Einwohnern wie Reutlingen zelebrierte holy21 das erste Mal die Partycrowd. 2014-2019

Mit der ersten Holy Nacht den Kessel gesprengt. Heute nach 5 Jahren dürfen wir auch das letzte Mal das The Mad Coyote bespielen bevor die heiligen Hallen für immer die Pforten schließen.

Seit Tag 1 begleitet uns der Satz: "Vergiss nie wo du her kommst und niemals wo du hin willst!" Dieses hat sich bis heute nicht verändert!

Was für Nächte in "5" Jahren gefeiert wurden ist mit keinem Wort der Welt zu beschreiben. "Unglaublich" , "Bewegend" , "Wahnsinnig" kommt dem wahrscheinlich sehr nahe.

Als HIP HOP Label gegründet, die Leidenschaft hat sich auch nach 5 Jahren nie verändert. Im Gegenteil mit einem "In die Fresse Sound" zuverlässig einen aufgesetzt.

Das Line Up, von Reutlingern für Reutlinger. Es ist dem Publikumsliebling "Message" eine Ehre den Burzeltag und gleichzeitig das Closing der heimischen Stätte zu bespielen.

An seiner Seite aus dem Hause Holy21 "Backflash". Der in die Fresse Sound wurde diesem Ausreißer quasi in die Wiege gelegt.

Alte oder neue Freunde, Geschäftspartner, DJ´s , Crew, GÄSTE - ein letztes Mal den Kessel sprengen. Unvergesslichen Nächten den letzten Feinschliff geben! Wir möchten für die letzten

5 Jahre einfach DANKE sagen!