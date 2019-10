Die füenf & weitere Gäste gratulieren zu 5 Jahre Kinder- und Jugendtrauer.

Die A Cappella Gruppe »füenf« singen und gratulieren zusammen mit weiteren Gästen – Artist Carismo am Tuch, dem Raul Jaurena Trio mit argentinischen Tango-Klängen und Singer-Songwriterin Hanna Uxa – zu 5 Jahre Kinder- und Jugendtrauer des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes im Landkreis Ludwigsburg. All dies unter der humorvollen Moderation durch Clownin Peppi Hampel. Feiern Sie mit und sind dabei, wenn ein ganz vergnüglicher Abend große und kleine Menschen zusammenbringt und hier miteinander Tränen gelacht werden können.

Da sein für Kinder, Jugendliche und ihre Familien auch nach dem Tod eines ihnen nahestehenden Menschen ist dem Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst im Landkreis Ludwigsburg ein ganz besonderes Anliegen. Im Sommer 2019 sind es nunmehr 5 Jahre, dass hierfür Kinder- und Jugendtrauer auf den Weg gebracht wurde, um hier nochmals besondere Akzente setzen und in vielfältiger Weise da sein zu können, Zeit zu schenken, Austausch zu ermöglichen und in Zeiten der Trauer begleiten zu können. Mit Dankbarkeit blickt der Dienst auf all die Begegnungen, wertvolle Unterstützungen und die große Solidarität zurück, die in all den Jahren gewachsen ist und möchten dies feiern – groß feiern – mit Ihnen feiern!