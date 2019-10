Das zeitlose Märchen vom jungen Mädchen, das ihre geliebte Mutter verliert und fortan nun in der Asche am Kamin schlafen und für ihre herzlose Stiefmutter und Stiefschwestern Tag und Nacht schuften muss bis sie nach vielen Hindernissen ihren Traumprinzen heiraten darf, erwärmt bis heute die Herzen der Zuschauer.

Nach der Veröffentlichung dieses beliebten Märchens der Gebrüder Grimm im Jahr 1812 ließen sich weitere Berühmtheiten von diesem Stoff inspirieren, so auch Walt Disney, der mit seiner Verfilmung unter dem Titel „Cinderella“ Geschichte schrieb und das Kinopublikum begeisterte.

Dieses Jahr greift nun der Verein zur Förderung des Nachwuchses im Bühnentanz VAUN e.V. in Zusammenarbeit mit der New York City Dance School im Rahmen des diesjährigen Juniortanzprojekts zu Mäusen, gläsernen Schuhen, Linsen und Erbsen als auch zur Shopping Queen. Nach dem Drehbuch der Regisseurin und Ballettdramaturgin Katajun Peer-Diamond, werden die Kinder und Jugendlichen der New York City Dance School auf der Bühne des Forum am Schlosspark in Ludwigsburg ein Märchen für Jung und Alt erzählen und sich den vielen Tanzstilen der New York City Dance School bedienen – von Ballett und Jazz über Stepptanz bis Hip Hop. Gesanglich wird das bunte Bühnentreiben begleitet vom ehemaligen ersten Solisten am Stuttgarter Ballett und nun erfolgreichen Musicaldarsteller Randy Diamond in der Rolle der Guten Fee.