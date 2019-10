Am Königsweg

Ein Herrscher wird gewählt. Das Volk tritt den Weg zur Urne an und bestimmt, wer die Macht über das Land haben wird.

Blind vertraut es dabei auf den, der ihm das Ende seiner Schulden und der Arbeitslosigkeit prophezeit. Es feiert schließlich einen neuen König, der verspricht, das Land wieder zu Größe zu führen. Doch dieser ist blind – vor Wut, vor Hass, vor Selbstgefälligkeit – und geblendet von seinem eigenen Reichtum aus Immobilien, Golfplätzen und Casinos. Mit ihrem Porträt des weißen Mannes, der »zwitschernd« und ohne Rücksicht auf das Chaos, das er hinterlässt, seinen »Königsweg« an die Macht sucht, hat die österreichische Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek einen Text zu gegenwärtigen und zukünftigen Macht- und Geschlechterverhältnissen geschrieben.

Die aufsehenerregenden Aufführungen von Jelineks Stücken am Badischen Staatstheater Karlsruhe wurden von Publikum und Kritik gleichermaßen gefeiert. Ihr jüngstes Werk verknüpft den amtierenden amerikanischen Präsidenten mit mythischen Königsfiguren von Lear bis Ödipus. Berührend persönlich wird die Frage aufgeworfen, was Jelinek als Autorin im Angesicht solcher Figuren noch zu sagen bleibt. Die Arbeiten der slowakischen Künstlerin Sláva Daubnerová oszillieren zwischen Theater, Performance, Installation und neuen Medien. Sie gilt in der Slowakei als eine der spannendsten und vielseitigsten Künstlerinnen ihrer Generation und debütierte mit dieser Inszenierung am Badischen Staatstheater Karlsruhe.