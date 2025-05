5 Jahre Literaturhaus Heilbronn und Finissage: Geschichte(n) vom Trappensee.

Fünf spannende und ereignisreiche Jahre liegen hinter dem Literaturhaus Heilbronn, und nach zwei Jahren endet im Trappenseeschlösschen die Ausstellung über das Schlösschen und seine Umgebung – mit einer kleinen Feierstunde und einem Rückblick auf die Geschichte des Ortes und des Trappenseeschlösschens, das überdies auf 450 Jahre zurückblicken kann. Der Historiker Peter Wanner blättert in einem kurzweiligen Vortrag einige der Geschichten auf, die sich in (Alt-)Böckingen und am Trappensee zugetragen haben, von eben diesem alten Böckingen und Kaiser Ludwig, vom Burgmal und der Familie Trapp vom Trappensee, von der Brauerei Cluss und von einer geplanten Thingstätte in der Nazizeit.