Am 12. November 2017 wurde nach zweijähriger Bauzeit die Stadtbibliothek feierlich eröffnet. Zusammen mit unseren lieben Nachbarn vom Samocca, dem Medienzentrum und dem Stadtarchiv feiern wir diesen Geburtstag mit diversen Attraktionen. Neben einer Tombola in der Stadtbibliothek wird die Ellwanger Band Hackberry (a folky americana blues to country blend) an verschiedenen Orten im Haus aufspielen.

Ihr seid alle herzlich eingeladen – wir freuen uns auf Euch!