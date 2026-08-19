5. Kinder- und Familienfest

Das Kinder- und Familienfest ist eine jährlich wiederkehrende Veranstaltung des Kinder- & Jugendbüros und des Kinderschutzbundes, das anlässlich des Weltkindertages am 20.09. stattfindet.

Das Jugendhaus Balingen und das umliegende Gelände bietet hierfür ausgezeichnete Bedingungen. Durch die Beteiligung von Vereinen und Einrichtungen kann eine Vielfalt von kostenlosen Mitmach-Aktionen angeboten werden. Speisen und Getränke werden zu günstigen Preisen angeboten, um ein möglichst niederschwelliges Angebot garantieren zu können.