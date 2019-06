5. Sommer-Kino-Open-Air

Viele Extras beim 5. Kino-Open-Air auf der Burg Lindenfels

Laura Wilde, Gratis Popcorn und ein Feuerwerk zum Abschluss

Jeden Tag einen ganz besonderen Bonus schenkt die Sparkassenstiftung Starkenburg den Besuchern des 5. Sommer-Kino Open-Airs auf der Burg Lindenfels anlässlich des Jubiläums. „Freitags tritt beispielsweise passend zu unserem deutschen Film duieses Jahres die Schlagersängerin Laura Wilde für alle Besucher gratis im Vorprogramm auf und sorgt für Stimmung im Innenhof“, gibt Stiftungsvorstand Jürgen Schüdde einen Ausblick auf den ersten Kinohit „Der Junge muss an die Frische Luft“ am 22. August (donnerstags).

Der Kinofilm spielt 1972 im Ruhrpott: Der pummelige, 9-jährige Hans-Peter wächst in der Geborgenheit seiner fröhlichen und feierwütigen Verwandtschaft auf. Sein großes Talent, andere zum Lachen zu bringen, trainiert er täglich im Krämerladen seiner Oma Änne. Aber leider ist nicht alles rosig. Dunkle Schatten legen sich auf den Alltag des Jungen, als seine Mutter nach einer Operation immer bedrückter wird. Für Hans-Peter ein Ansporn, seine komödiantische Begabung weiter zu perfektionieren. Der Film ist eine Reise in die Vergangenheit und erzählt einfühlsam die allerersten Schritte von Hape Kerkeling zum Weg auf die spätere Showbühne. Berücksichtigt werden die Umstände der damaligen Epoche und die Zuschauer finden immer wieder Dinge, die es genau zu jener Zeit gab. Der Regisseurin Caroline Link ist eine biographische Zeitreise mit perfekter Besetzung gelungen. Zu sehen sind neben anderen Julius Weckauf, Diana Amft, Luise Heyer, Söhnke Möhring, Rudolf Kowalski und Joachim Krol.

Charmanter Straßendieb

Freitags (23.08.) kommen Familien und Liebhaber von Disney-Filmen bei „Aladdin“ mit Will Smith als Flaschengeist auf Ihre Kosten:. Aladdin schlägt sich zusammen mit seinem treuen Affen Abu als kleiner Gelegenheitsdieb in den Straßen von Agrabah durch. Als er durch Zufall auf Prinzessin Jasmin trifft, ist es sofort um ihn geschehen. Doch wie soll jemand wie er eine Prinzessin beeindrucken? Aladdin sieht seine Chance gekommen, als er für den Großwesir Dschafar eine legendäre Wunderlampe aus einer geheimnisvollen Höhle stehlen soll und aus dieser Lampe ein ungewöhnlicher Flaschengeist entweicht, der ihm die Erfüllung von drei Wünschen verspricht. Action, Romantik und ganz viel Humor sind in der opulenten Realverfilmung und Neuinszenierung des berühmten Disney Filmklassikers garantiert. „Gratis Popcorn bis zum Filmbeginn“, lautet der Jubiläumsbonus der Sparkassenstiftung Starkenburg freitags.

Musikgeschichte vom Feinsten

Das dreitägige cineastische Vergnügen in historischem Ambiente der Burgruine wird durch „Bohemian Rapsody“ (samstags, 24.08.2019) komplettiert. Der Film feiert auf mitreißende Art die Rockband Queen, ihre Musik und ihren außergewöhnlichen Leadsänger. Freddie Mercury widersetzte sich Klischees, trotzte Konventionen und wurde so zu einem der beliebtesten Entertainer der Welt. Der Film erzählt vom kometenhaften Aufstieg der Band durch ihre einzigartigen Songs und ihren revolutionären Sound. Der Streifen wurde mit dem Prädikat „Besonders Wertvoll“ und vier Oscars, unter anderem für den besten Hauptdarsteller, ausgezeichnet. „Zum Finale unseren 5. Kino-Open-Airs gibt es ein fulminantes Geburtstagsfeuerwerk“, verrät Stiftungsmanagerin Andrea Helm.

Knapp 6.000 Besucher haben seit 2014 Filme auf der 32 Quadratmeter großen Leinwand genossen und ließen damit das Kino-Open-Air zu einem kulturellen Höhepunkt in der Region werden.

Für das leibliche Wohl zeichnen an den drei Abenden, wie in den vergangenen Jahren auch, die Mitglieder des SV Lindenfels verantwortlich. Eine Cocktailbar macht das Sommerfeeling perfekt. „Es freut uns, wenn sich unsere Gäste rundherum wohl fühlen und einen tollen Kinoabend, gemeinsam mit Freunden, Bekannten oder ihrer Familien verbringen““, liegt Stiftungsvorstand Harald Steinert auch in diesem Jahr wieder der Wohlfühlfaktor besonders am Herzen und weist drauf hin, dass der komplette Innenhof bestuhlt ist.

Einlass ist jeweils um 19.00 Uhr. Filmstart um ca. 20.45 Uhr. Die Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt, ausgenommen höhere Gewalt.

Die Filme des 5. Sommer-Kino Open-Air auf der Burg Lindenfels:

Donnerstag, 22. August 2018

Der Junge muss an die frische Luft

Freitag, 23. August 2018

Aladdin

Samstag, 24. August 2018

Bohemian Rapsody