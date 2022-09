Zum 5. Mal heißt es im Blumhardt-Haus durch hochwertige Second-Hand Ware in angenehmer Atmosphäre stöbern und bei Prosecco und Häppchen oder Kaffee und Kuchen entspannen.

Sie probieren in Ruhe an und nehmen mit, was Ihnen gefällt - fast umsonst - gegen eine Spende für die Renovierung des Blumhardt-Hauses.

An jedem Tag wird neue Ware ausgestellt, -gelegt und -gehängt! Im Sinne der Nachhaltigkeit wird die übrige Ware nach dem Bazar an eine Wohltätigkeitsorganisation gespendet.