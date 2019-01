× Erweitern Die Live-Nacht Backnang

Exzellente Live-Bands und ausgelassene Partystimmung bis tief in die Nacht – dafür steht die Live-Nacht Backnang, die seit der Premiere 2015 immer am ersten Samstag im November steigt. Am Samstag, den 2. November 2019, geht das Eventhighlight in die vierte Runde.

Die Bands und Locations werden zeitnah bekannt gegeben.