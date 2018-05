5. Mannheimer Meisterkonzert

Programm

Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonie Nr. 39 Es-Dur, KV 543

Sinfonie Nr. 40 g-Moll, KV 550

Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonie Nr. 41 C-Dur, KV 551 „Jupiter"

Mozarts letzten drei Sinfonien entstanden trotz Geldsorgen und Depressionen innerhalb weniger Wochen im Sommer 1788. Sie legen beredtes Zeugnis seines genialen Schöpfergeistes ab und besonders seine „Jupiter-Sinfonie“, die bereits von Mozarts Zeitgenossen als „höchster Triumph der Instrumentalkomposition“ gefeiert wurde, ist ein Highlight des 5. Mannheimer Meisterkonzerts. Unter der Leitung von Generalmusikdirektor Karl-Heinz Steffens gestaltet das Orchester den Konzertabend als eine musikalische Hommage an Wolfgang Amadeus Mozart und setzt den schon zu Zeiten von Kurfürst Karl Theodor in Mannheim gern gesehenen Gast, in den Mittelpunkt des Konzertgeschehens!