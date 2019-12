Das Neujahrskonzert mit Gustav Frielinghaus, dem Hamburger Geiger und Primarius des Amaryllis Quartetts, ist schon zu einer Tradition in der Alten Synagoge Hechingen geworden.

Alexander Borodins unvollendetes Sextett d-Moll basiert auf russischen Volksmelodien, während Peter Iljitsch Tschaikowskys „Souvenir de Florence“ der langsamer Satz eine Mondnacht am Ufer des Arno assoziieren könnte und sich Violine und Cello in einem Gondellied zu einem leidenschaftlichen Liebesduett steigern. Ebenso ist Antonín Dvořáks Streichsextett a-Dur eine musikalische Mischung, in der sich Böhmische Volksmusik und Inspirationen aus Wien durch Dvořáks Mentor Johannes Brahms vereinen und die berühmten Slawischen Tänze ebenfalls durchklingen.

Alexander Borodin Streichsextett d-Moll op. Post.

Antonín Dvořák Streichsextett a-Dur, op. 48

Peter Iljitsch Tschaikowsky „Souvenir de Florence“ op. 70

Besetzung:

Gustav Frielinghaus, Leonard Fu - Violine

Alejandro Regueira Caumel, Sào Soulez Larivière - Viola

Eine Veranstaltung in der Reihe "5 nach 4: Kultur am Sonntagnachmittag".

Oliver Léonard, Mathis Merkle - Violoncello