"5 nach 4": „Auf 88 Tasten um die Welt“

Das moderierten Konzert mit Ye Ran Kim und Clemens Müller ist eine Einladung auf eine musikalische Weltreise mit bekannten und vergessenen Reisesouvenirs aus 18 Ländern auf 4 Kontinenten.

Mit der Blütezeit des Virtuosentums hielt auch das Reisefieber Einzug in die Musikwelt der Romantik. Franz Liszt konzertierte von Dublin bis Konstantinopel, Robert und Clara Schumann folgten einer Einladung an den russischen Zarenhof, Antonin Dvorak wurde von einem lukrativen Job-Angebot nach New York gelockt und Camille Saint-Saens vagabundierte ganze 14 Jahre lang ohne festen Wohnsitz zwischen Kairo und Saigon. Umgekehrt kamen ständig neue Musik-Genies aus fernen Ländern in die Kulturmetropolen und faszinierten dort mit den Klängen ihrer Heimat. Und wer zu Hause blieb, träumte sich musikalisch in die Ferne, inspiriert von Geschichten und Märchen aus aller Welt. Die Welt wurde erfahren und ihre Universalsprache Musik nahm das Kolorit der fremden Länder und Menschen auf, um das Publikum in der Heimat zu verzaubern. Besonders das Klavier-Repertoire zu vier Händen weist eine Fülle von bekannten und vergessenen Reise-Souvenirs auf.

Die Pianisten Ye Ran Kim und Clemens Müller nehmen Sie in diesem moderierten Konzert mit auf eine musikalische Weltreise durch 18 Länder auf 4 Kontinenten.

„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht!“ (Erich Kästner)

Yeran Kim wurde in Seoul, Südkorea geboren. Ihre hervorragende Abschlussprüfungen im Jahr 2013 veranlasste die Prüfungskommission, erstmalig in der Geschichte der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen das Prädikat „Abschluss mit Auszeichnung“ zu vergeben. Sie gewann 1. Preise beim 7. Internationalen Wettbewerb für Klavier zu 6-8 Händen in Marktoberdorf, beim 3. Internationalen Wettbewerb Reinhold Glière für Klavier zu 4 Händen, bei der International Franz Schubert Competition in Russe (Bulgarien), beim 17. Wettbewerb „Hopes, Talents and Masters“ in Dobrich (Bulgarien), sowie einen 3. Preis beim 14. Grand Prix International „Jeunes Talents Concours et Rencontres“. Derzeit ist sie Dozentin für Klavier-Korrepetition an der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen.

Pianist Clemens Müller wurde in Tübingen geboren und ist Solist, Liedpianist und Kammermusikpartner. Er wurde unter anderem beim 39. Deutschen Musikwettbewerb, beim 59. Wettbewerb der Deutschen Musikhochschulen, beim Paula Lindberg-Salomon-Wettbewerb „Das Lied“ und den Concorsi Internazionali della Val Tidone ausgezeichnet. Derzeit unterrichtet Clemens Müller an der Musikhochschule Trossingen Klavier und Liedgestaltung für Sänger und Pianisten. 2019 folgte er zudem der Berufung als Professor ans Vorarlberger Landeskonservatorium in Feldkirch/Österreich.

Eine Veranstaltung in der Reihe "5 nach 4: Kultur am Sonntagnachmittag".