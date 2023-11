Am Freitag, 01.12.2023 findet um 18:00 Uhr in der Sporthalle am Großen Wald in Hoffenheim das 5. Nikolausturnier im Sitzvolleyball statt.

Die paralympische Variante des klassischen Volleyballs spiegelt den perfekten Inklusionssport dar. Freizeitmannschaften spielen um den begehrten Wanderpokal.

Bei Glühwein und Punsch sowie Snacks könnt ihr einen tollen Sitzvolleyball-Abend mit Spaßfaktor erleben. Für weitere Infos E-Mail an: m.duebon@ail-ev.de

Kommt vorbei - wir freuen uns.