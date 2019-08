Der Rathausvorplatz, der Rathausparkplatz und die angrenzende Hauptstraße bilden wie beim letzten Mal das Festgelände für das mittlerweile schon 5. Pfedelbacher Bierdorf. Für das Fest werden eine Bühne, Biergärten und 14 Stände aufgebaut, Stehtische, Theken und Sonnenschirme aufgestellt und Fässer angefahren.

Die vergangenen Bierdörfer waren ein voller Erfolg und hatten unerwartet viele Festbesucher angezogen. Nicht nur wegen der Geselligkeit - Bierfans begeisterte auch die seltene Gelegenheit, unter rund 30 Biermarken plus Biermixgetränken wählen zu können. Auch dieses Jahr wird das Bier überwiegend frisch gezapft.

Geboren wurde die Idee nicht aus einer Bierlaune heraus, sondern hier sollte ein kleines aber feines Event entstehen, das sich im dichten Veranstaltungskalender etablieren kann. Und schon nach dem 1. Bierdorf stand am 17. September 2007 in der Hohenloher Zeitung: „Mit der gelungenen Premiere haben die Pfedelbacher ihrem Veranstaltungskalender ein feines Schaum-Krönchen aufgesetzt.“ Ähnlich positiv war auch das Echo der zweiten, dritten und vierten Veranstaltung, so war es keine Frage, dass das Bierdorf weiterbestehen muss!

Der MV Pfedelbach wird schon traditionell den Fassanstich – in Anwesenheit der Baden-Württembergischen Bierkönigin Laetitia und ihrer Prinzessin Debora - am Freitag um 19.00 Uhr begleiten. Am Samstag geht es mit Dirty-Strings und Stick in the mud rockiger zur Sache.

Auch beim 5. Pfedelbacher Bierdorf wird ein kühles Bier munden, soviel steht fest. Die ausrichtenden Vereine und die Gemeinde Pfedelbach laden Sie herzlich ein und freuen sich auf Ihren Besuch.