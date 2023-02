5. Poetry Slam im K

Der Dichterwettstreit im K kann bereits auf eine feste Fangemeinde zählen und begeistert Jahr für Jahr aufs Neue. Renommierte Slam-Poetinnen und -Poeten aus dem deutschsprachigen Raum treten an diesem Abend im K auf und stellen sich dem literarischen Wettbewerb. Es gelten drei Regeln: Die Texte müssen selbst verfasst sein und in maximal sechs Minuten ohne Zuhilfenahme von Requisiten auf die Bühne gebracht werden. Ohne weitere Einschränkungen besticht der Slam durch den schnellen Wechsel der Genres und Inhalte. Am Ende entscheidet das Publikum mittels Applaus, wer ins Finale einzieht und den fünften Poetry Slam im K gewinnt. Moderiert wird der Abend von Johannes Elster, der mit über 700 moderierten Veranstaltungen als einer der profiliertesten Slam-Moderatoren Deutschlands gilt.