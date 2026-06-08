5. Rottenburger Sportfestival

Sportgelände Hohenberg Jahnstraße 31 Rottenburg am Neckar

Für alle Altersklassen findet an diesem Tag ein breites und buntes Angebot verschiedener Sportarten sowie ein tolles Bewegungs- und Mitmachprogramm statt. Jede und jeder kann kostenfrei mitmachen.

Im gesamten Areal des Sportgeländes im Hohenberg von der Volksbank Arena bis zum Sportpark 18-61 warten attraktive Sportstationen und es entsteht ein spaßvolles Sportfestival unter dem Motto. Wir bewegen euch!

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Sportgelände Hohenberg Jahnstraße 31 Rottenburg am Neckar
Festivals & Open Airs, Kinder & Familie, Sport & Bewegung
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