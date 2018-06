× Erweitern Schön am Neckar Open Air 2018

Mit 9 Liveacts an zwei Tagen findet das „5. Schön am Neckar Open Air“ am 20. und 21. Juli 2018 im Hölderlingarten der Freien Kunstakademie Nürtingen statt. Das Publikum kann sich auch in diesem Sommer wieder auf das vielleicht schönste Open Air der Stadt freuen.

Während des gesamten Festivals sorgt das Team der Kulturkantine fürs leibliche Wohl.

Folgende Band sind dabei:

Malaka Hostel - Matu - Drinking Beer with Mum - Les Quitriche - Pete Bentham - The Burning Call - Cafe 612 - Finn Nele - Gastone & Famiglia