5. Sinfoniekonzert

Josef Suk, der Schwiegersohn von Antonín Dvorák, war nicht nur ein herausragender Geiger, sondern auch angesehener Komponist.

Sein Werk knüpfte an den Stil seines berühmteren Schwiegervaters an, entwickelte aber nach und nach eine eigene Tonsprache, ohne die tschechischen Wurzeln je zu verleugnen. In diesem Programm trifft die Musik von beiden zusammen!

Éric Tanguy ist Musiker mit Leib und Seele und einer der interessantesten und meist gespielten zeitgenössischen Komponisten Frankreichs. Sein Klavierkonzert ist Ergebnis eines gemeinsamen Kompositionsauftrags des Orchestre National de Bretagne, der BBC und der Württembergischen Philharmonie Reutlingen!