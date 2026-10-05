5. SPASSIX Comedy Nacht Schwäbisch Hall

Im April erlebten rund 600 Gäste die vierte SPASSIX Comedy Nacht in Schwäbisch Hall – nach rund sechs Jahren Pause ein phantastisches Comeback. So lange Abstände soll es künftig nicht mehr geben – bereits am 19. November steigt die fünfte Auflage in der Salzsiederstadt. Fünf Comedians kommen und treten in den angesagtesten Lokalen der Stadt auf. Mit von der Partie sind Özgür Cebe, Niko Formanek, Ciro Visone, Christian Korten undStefan Kurz.