5-Täler-Kinotag / Kurschatten - Mord im Steinacher Ried

Ein Kriminalfall aus der Umgebung - nach einem Roman des Geislinger Krimi-Autors Manfred Bomm: Was bis in den Raum Göppingen reicht - sorgt im oberschwäbischen Kurstädtchen Bad Waldsee für Aufruhr. Dort ist eine Unternehmersfrau aus Göppingen auf rätselhafte Weise verstorben, was Ärzte und Apotheker in Bad Waldsee hellhörig werden lässt. Sie befürchten, in den illegalen Handel mit gefälschten Medikamenten hineingezogen zu werden. Brisant wird die Lage, als am Rande der Stadt ein Pharma-Vertreter mit seinem Sportflugzeug abzustürzen droht. Vor der Kulisse der friedlich anmutenden Kleinstadt Bad Waldsee stößt der Göppinger Kriminalkommissar August Häberle mit seinem Ulmer Team in ein gefährliches Geflecht dubioser Personen.

Die Geschichte beruht auf dem Kriminalroman „Schlusswort“, in dem sich Manfred Bomm an einen großen Arzneimittelskandal anlehnt, welcher sich vor einigen Jahren in Norddeutschland zugetragen hat. Der Bad Waldseer Filme-Macher und Regisseur Elmar Maronn hat gemeinsam mit seiner Frau Monika ein Drehbuch entwickelt und für sein Filmprojekt regionale Schauspieler als Akteure gewinnen können. Die Vorarbeiten zum Filmprojekt begannen bereits 2019 und konnten 2024 endlich komplett abgeschlossen werden. Die Qualität des Spielfilms hat auch die Organisatoren der Biberacher Festspiele überzeugt, welche den rund zweistündigen Film am 1. November um 11:00 außer Konkurrenz im Rahmen ihres mehrtägigen Programms zeigen werden.