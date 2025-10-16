Hommage an das renommierte Jazzlabel „Blue Note“.

Erleben Sie eine unvergessliche musikalische Reise mit der neuen Formation um den Trompeter Prof. Stephan Zimmermann, die sich der Feier der ikonischen Kompositionen widmet, die auf dem wohl bekanntesten New Yorker Jazzlabel „Blue Note“ veröffentlicht wurden.

Freuen Sie sich auf ein ausdrucksstarkes Repertoire mit Meisterwerken der Jazzgeschichte, die in den 50er und 60er Jahren entstanden sind. Das Quintett setzt sich aus fünf herausragenden Musikern zusammen, die sich durch ihre individuelle Virtuosität und ihr gemeinsames Gespür für die legendäre Ära des Jazz auszeichnen.

Diese Hommage ehrt den Geist von Blue Note und verspricht sowohl Jazzfans als auch Neulingen ein faszinierendes Erlebnis. Tauchen Sie ein in die vielseitige Klangwelt des Jazz und lassen Sie sich von den Melodien und Rhythmen verzaubern.

Seien Sie dabei und genießen Sie einen Abend voller zeitloser Jazzklassiker, die die Herzen der Zuhörer erobern werden!