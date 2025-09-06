5. US Car Treffen- für die ganze Familie auf der grünen Wiese

Aufgrund der hohen Beteiligung letzten Jahres laden wir heuer erstmalig alle American Bikes recht herzlich mit ein.

Zwei Tage musikalische Unterhaltung mit der Country, Linedance, Oldies und Rock Band Mountain Four (www.mountain-four.de), eine Menge an Aussteller und eine Vielfalt an Kulinarik samt Cocktailbar, Übernachtung auf dem Platzvor Ort mit Frühstücksangebot am Sonntag, eine Line Dance Party am Samstag ab 15:00 Uhr mit Open End, eine Fahrzeugpräsentation am Sonntag um 14:00 Uhr etc., etc, etc..

Auf ein PS starkes und mit amerikanischem Flair durchwachsenes Wochenende bei schönstem Sonnenschein in Mitten der Natur auf der großen Wiese samt Parkanlage.