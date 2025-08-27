5. US Car Treffen- für die ganze Familie auf der grünen Wiese

Die Gartenbaumschulen Engelhardt laden wieder alle Liebhaber klassischer und moderner US-Fahrzeuge zum bevorstehenden 5. US-Car-Treffen 2025 ein

Zwei Tage musikalische Unterhaltung mit der Country, Linedance, Oldies und Rock Band Mountain Four (www.mountain-four.de), eine Menge an Aussteller und eine Vielfalt an Kulinarik samt Cocktailbar, Übernachtung auf dem Platzvor Ort mit Frühstücksangebot am Sonntag, eine Line Dance Party am Samstag ab 15:00 Uhr mit Open End, eine Fahrzeugpräsentation am Sonntag um 14:00 Uhr etc., etc, etc..

Auf ein PS starkes und mit amerikanischem Flair durchwachsenes Wochenende bei schönstem Sonnenschein in Mitten der Natur auf der großen Wiese samt Parkanlage.