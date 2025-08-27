IMG_2967-.jpg

5. US Car Treffen- für die ganze Familie auf der grünen Wiese

Die Gartenbaumschulen Engelhardt laden wieder alle Liebhaber klassischer und moderner US-Fahrzeuge zum bevorstehenden 5. US-Car-Treffen 2025 ein

Zwei Tage musikalische Unterhaltung mit der Country, Linedance, Oldies und Rock Band Mountain Four (www.mountain-four.de), eine Menge an Aussteller und eine Vielfalt an Kulinarik samt Cocktailbar, Übernachtung auf dem Platzvor Ort mit Frühstücksangebot am Sonntag, eine Line Dance Party am Samstag ab 15:00 Uhr mit Open End, eine Fahrzeugpräsentation am Sonntag um 14:00 Uhr etc., etc, etc..

Auf ein PS starkes und mit amerikanischem Flair durchwachsenes Wochenende bei schönstem Sonnenschein in Mitten der Natur auf der großen Wiese samt Parkanlage.

Weidelbach 91550 Dinkelsbühl
Freizeit & Erholung
