5. Wintervarieté Balingen

Das Jahr 2020 wird für Marc & Alex ein ganz besonderes. Die beiden Illusionisten feiern ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum und das mit zwei fulminanten Shows im Dezember. In der besinnlichen Vorweihnachtszeit holen die beiden Organisatoren wieder einmal die internationale Elite an Künstlern nach Balingen. 2020 werden sie an gleich zwei Abenden das Publikum begeistern, verzaubern, staunen lassen und zum Lachen bringen.

Für den ersten Abend am Freitag, 18.12.2020, haben sich Marc & Alex zusammen mit der Stadthalle Balingen etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Sie laden ein zur großen Varieté-Dinner-Show. Nach dem Sektempfang nehmen die Gäste Platz an weihnachtlich eingedeckten Tischen. Genießen Sie ein exklusives 3-Gänge Menü und dazu eine fantastische Show.

Am Samstag, 19.12.2020 laden die Gastgeber dann zur alljährlichen Wintervarieté-Gala ein. An diesem Abend erlebt das Publikum wie immer eine grandiose Varieté-Gala.

Feiern Sie mit Marc & Alex 30 Jahre Bühne, 30 Jahre Magie und 30 Jahre das Vergnügen, Menschen verzaubern zu dürfen um sie ein wenig aus dem Alltag zu entführen.