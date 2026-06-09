4 Winzer - Ein Genuss

Am Sonntag, 6. September 2026, von 11 bis 18 Uhr lädt der Festplatz Leingarten zum Weinausschank ein.

Die vier regionale Weingüter – Heuchelberg Weingärtner, Christian Hirsch Weine, Weingut Anita Landesvatter und BioWeingut Weinreuter – betreiben gemeinsam einen Stand und präsentieren insgesamt 16 Weine, Secco und Sekt. Vom trockenen Weißwein bis zum prickelnden Sekt ist für jeden Geschmack etwas dabei.F

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt – einem entspannten Sommersonntag steht nichts im Wege.