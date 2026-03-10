5. Ludwigsburger DJK-Lauf

Erleben Sie den abwechslungsreichen Lauftag am Samstag, 3. Oktober, im Ludwigsburger Osten auf dem DJK-Sportgelände! Ob für die Kleinsten beim DJK-Lauf über 500 m, Jugendliche und Inklusionsläufer beim Theo Lorch Lauf über 1,3 km oder für ambitionierte Läufer bei den SWLB 5 km und 10 km Läufen – hier ist für jede Altersgruppe und Leistungsstufe etwas dabei.

Die Strecken führen über das modern ausgestattete Sportgelände und die malerischen Ossweiler Felder mit einem herrlichen Blick über das Neckartal. Die gummierte und asphaltierte Laufstrecke bietet ideale Bedingungen für ein sicheres und schnelles Lauferlebnis.

Starten Sie mit Freude und Energie in den Herbst – sichern Sie sich jetzt Ihren Platz und seien Sie dabei!