50 Jahr blondes Haar

Politik und Schlager seit den 30er-Jahren Deutscher Schlager, das war der gesungene Alltag der Deutschen, von der Demokratie zur Diktatur zur Demokratie.

Mag auf der großen Welt auch noch so viel geschehen, wir wollen niemals auseinandergehen … sang Heidi Brühl Anfang der 60er-Jahre. Der deutsche Schlager stand nicht nur in der legendären ZDF-Hitparade ab 1969 im Zentrum des Geschehens, sondern spielte auch im gesellschaftlichen Leben eine bedeutende Rolle. Das oft belächelte Musikgenre vermittelt einen tiefen Einblick in die Seele der Nation, verbindet bis heute unausgesprochene Sehnsüchte mit der meist nicht halb so romantischen Realität des bundesdeutschen Alltags. Die Schlager liefern eingängigen Ersatz für Gefühle und sind willkommene Verführung für den Augenblick. Wo man vergnügt von der unerreichbaren Ferne trällert oder über die vertraute Heimat singt – da geht vom Zwiebelschneiden bis zum Hausbau alles viel leichter von der Hand.

Ein Quartett temperamentvoller Gesangskünstlerinnen entführt das Publikum an diesem Abend in uns allen vertraute Klangwelten, in Ton gesetzte Gefühle, Wünsche und Hoffnungen. Mit scharfzüngigen Kommentaren zum Zeitgeschehen wird das musikalische Raritätenkabinett ganz nebenher pointiert moderiert.