50 Jahr blondes Haar

Deutscher Schlager, das war der gesungene Alltag der Deutschen, von der Demokratie zur Diktatur zur Demokratie.

Der deutsche Schlager stand nicht nur in der legendären ZDF-Hitparade ab 1969 im Zentrum des Geschehens, sondern spielte auch im gesellschaftlichen Leben eine bedeutende Rolle. Das oft belächelte Musikgenre vermittelt einen tiefen Einblick in die Seele der Nation, verbindet bis heute unausgesprochene Sehnsüchte mit der meist nicht halb so romantischen Realität des bundesdeutschen Alltags. Mit Anja Bube, Brigitte Flörchinger, Gesine Keller, Barbara Mergenthaler